Казахстан одобрил применение вакцины «Спутник V»

Вакцина из России становится все доступнее для жителей других стран. Фото: pixabay

Вакцина из России становится все доступнее для жителей других стран. Фото: pixabay

Граждане страны уже сейчас могут вакцинировать от коронавируса.

Казахстан одобрил применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сегодня, 12 февраля, сообщается в Twitter-аккаунте препарата.

Известно, что Казахстан – 27 страна, в которой зарегистрировали российскую вакцину. Также препаратом будут пользоваться жители следующих государств: Россия, Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, Венгрия, ОАЭ, Иран, Республика Гвинея, Тунис, Армения, Мексика, Никарагуа, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливан, Мьянма, Пакистан, Монголия, Бахрейн, Черногория и Сент-Винсент и Гренадины.

Отмечается, что вакцинация от коронавируса в Казахстане началась еще 1 февраля. В стране планируют в ближайшее время наладить производство препарата.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России завершают вторую фазу испытаний вакцины «Спутник Light».