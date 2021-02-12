В России завершают вторую фазу испытаний вакцины «Спутник Light»

В России завершают вторую фазу испытаний вакцины «Спутник Light»
Вакцина со временем будет доступнее. Фото: правительство Ленобласти

Препарат будет действовать в течение нескольких месяцев.

В Центре имени Гамалеи рассказали о том, что вакцина «Спутник Light» прошла вторую фазу испытаний. Пока что все проходит хорошо. Об этом сообщает ТАСС.

Директор центра Александр Гинцбург рассказал, что о разработке препарата заявили месяц назад. За это время было сделано многое: в том числе завершилась вторая фаза клинических испытаний препарата. Он отметил, что разница между вакцинами небольшая, но все-таки есть. «Спутник V» помогает выработать иммунитет на два года, а «Спутник Light» способен защитить человека максимум на пять месяцев.

Эксперт подчеркнул, что новую вакцину вряд ли будут использовать в России. Ожидается, что однокомпонентный препарат появится в доступе в феврале 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Спутник V» вошел в тройку популярных мировых вакцин от Covid-19. На данный момент российский препарат одобрен в 26 странах Европы, Латинской Америки, а также в государствах Ближнего Востока, Африки, Азии и Северной Америки.

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