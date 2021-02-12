В Японии введут пост министра по одиночеству

В Японии введут пост министра по одиночеству
Власти не хотят бросать в беде одиноких людей. Фото: pixabay.com

Новая должность появится в связи с пандемией коронавируса.

В Японии решили ввести пост министра по одиночеству, который будет заниматься решением проблем одиноких жителей. Власти осознали важность должности в связи с пандемией коронавируса, о чем пишет ТАСС.

Проблемы одиноких японцев обострились в период пандемии, считает местное правительство. Это сказалось на росте количества самоубийств – впервые за 11 лет их стало больше среднего показателя. Чаще всего умирали женщины и молодежь, чего нельзя допустить. Известно, что в общей сложности с проблемами не смогли справиться более 20,9 тысяч человек.

Эксперты убеждены, что пандемия повлияла на повышения уровня тревожности в первую очередь у тех, кто остался совсем один.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гинцбург рассказал о вакцине от коронавируса для детей. Дозировка препарата будет меняться в зависимости от возраста ребенка.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
министр пандемия япония


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Японии введут пост министра по одиночеству
В Петербурге около 800 кг мяса не прошли контроль качества в 2020 году
Нобоа размышляет о возвращении в «Зенит»
Эксперты назвали приложения, которые стоит удалить со смартфона
В Техасе участниками аварии стали более 130 автомобилей: погибли шесть человек
Около 90% петербуржцев оплачивают проезд в транспорте без напоминания
Гинцбург рассказал о вакцине от коронавируса для детей
Больницы Петербурга получили 45 автомобилей для доставки пациентов с COVID на КТ