Гинцбург рассказал о вакцине от коронавируса для детей

Дозировка препарата будет меняться в зависимости от возраста ребенка.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что состав вакцины от коронавирус для детей не будет ничем отличаться от взрослой. Об этом пишет ТАСС. Он отметил, что в этом вопросе важнее дозировка и она будет различаться в зависимости от возраста ребенка.

Эксперт отметил, что пока нет разрешения на исследование «Спутника V» на детском населении. Когда это станет возможным, детей поделят на несколько возрастных групп.

«В зависимости от возрастной группы дозировка будет, это очевидно, различной: чем меньше возрастная группа, тем будет меньше дозировка препарата»,

— говорится в сообщении.

Гинцбург почти уверен, что состав менять не придется. Напоминаем, что в России также разрабатывается «лайт-вариант» препарата.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России завершают вторую фазу испытаний вакцины «Спутник Light».