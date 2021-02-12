«Сириус» получил разрешение Роскосмоса на космические испытания

Фонд «Талант и успех», в состав которого входит образовательный центр «Сириус», получил лицензию «Роскосмоса» на космическую деятельность.

Как сообщили в пресс-службе «Сириуса», лицензия Роскосмоса дает право на разработки и испытания автоматических космических аппаратов и электроники для них, а также на проверку их готовности к запуску. В сообщении говорится, что центр смог оформить разрешение при помощи гранта Фонд содействия инновациям.

Космическая лаборатория «Сириуса» имеет полный цикл производства, включая мастерские по проектированию и комплекс испытательного оборудования. Вместе с лицензией лаборатория сможет выполнять работу как для своих изделий, так и на заказ для других организаций.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россию отстранили от проекта создания окололунной станции.