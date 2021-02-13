Жители поселка «Демидовская усадьба» пожаловались на отсутствие воды и отопления

В Ленинградской области жители поселка «Демидовская усадьба» остались без горячей воды и тепла. В мороз более 200 домов находятся без света уже сутки.

Об этом стало известно в субботу, 13 февраля. Как сообщает 78.ru, причиной стала авария на трансформаторной подстанции. Специалисты не могут исправить неполадки, так как оборудование принадлежит частному лицу, который продавал участки в поселке. Администрация уже в курсе проблемы, но не может ее исправить.

По словам местных жителей, до этого подобные неполадки решали сами проживающие, путем оплаты ремонта трансформатора. Однако в этот раз он сгорел из-за больших нагрузок.

В итоге, на данный момент неизвестно насколько затянется процесс восстановления теплосетей. Жильцы остаются без тепла, горячей воды и света уже сутки. При этом, за окном -18 градусов мороза, а в домах температура упала до 0.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в центре Петербурга десятки домов остались без отопления из-за ремонтных работ.