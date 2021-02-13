Пандемия Covid-19 закроет около 15% ресторанов в Петербурге

Стало известно столько заведений общепита могут закрыться в Северной столице после пандемии коронавируса. Рынок покинут около 15% ресторанов.

Об этом заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей города Александр Абросимов в эфире телеканала 78.ru. Кроме этого, он рассказал о том, что провел с представителями бизнеса совещание по поводу открытия фуд-кортов в городе. По словам специалиста, многие площадки не готовы к открытию из-за проблем с кадрами и отсутствием средств. Именно данная отрасль больше всего пострадала из-за коронавируса.

«К сожалению, персонально для фуд-кортов, которые находятся в торговых центрах, мер поддержки в Петербурге продумано не было. У них была возможность взять через агентство по страхованию вкладов кредит, но такого, чтобы что-то было упрощено, не было», – пояснил Александр Абросимов.

Также он добавил, что рынок общественного питания сильно изменится после пандемии. В городе исчезнут около 15% ресторанов, а их место займут более сильные конкуренты.

Ранее Gazeta.spb сообщала о том, что в Петербурге власти разрешили работать фуд-кортам в торговых центрах.