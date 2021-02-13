Обнаруженный у норок в Польше коронавирус может передаваться людям

Штамм коронавируса, обнаруженный у норок в Польше, может передаваться от животных человеку и наоборот.

В польском министерстве сельского хозяйства заявили, что данные, полученные от Главного санитарного инспектората, и прошлогодний опыт, описанный в Дании и Нидерландах, говорят о том, что этот коронавирус может передаваться от норки к человеку и наоборот.

Коронавирус у норок в Польше был обнаружен в ноябре прошлого года. Случаи заражения мутировавшей формой патогена также нашли на фермах в Дании, Нидерландах, Испании, Италии, Дании, США, Швеции и Белоруссии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Соединенных Штатах обнаружили первый случай заболевания дикого животного коронавирусной инфекцией. Им оказалась норка. Вирус нашли у животного в штате Юта. Данную информацию подтвердила Национальная лаборатория ветеринарной службы (NVSL) минсельхоза США.