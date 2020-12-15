В США подтвердился первый случай заражения коронавирусом у дикой норки

Вирус нашли у животного в штате Юта. Фото: Pixabay

Вирус нашли у животного в штате Юта. Фото: Pixabay

В Соединенных Штатах обнаружили первый случай заболевания дикого животного коронавирусной инфекцией. Им оказалась норка.

Вирус нашли у животного в штате Юта. Данную информацию подтвердила Национальная лаборатория ветеринарной службы (NVSL) минсельхоза США.

Как сообщили «РИА Новости», пока нет доказательств, что COVID-19 циркулирует в диких популяциях. Cведения о больном животном уже передали во Всемирную организацию по охране здоровья животных (OIE).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США сделали первую прививку от коронавируса. Об этом рассказал американский лидер Дональд Трамп в своем Twitter.