В США сделали первую прививку от коронавируса

Первой укол получила темнокожая медсестра в штате Нью-Йорк.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране была сделана первая прививка от коронавируса. Новостью он поделился в своем Twitter. Он поздравил американцев, а также всех жителей мира.

Известно, что дозу препарата ввели афроамериканке, медсестре в штате Нью-Йорк. Именно сотрудники медицинских учреждений будут первыми, кто получат защиту от коронавируса. Отмечается, что многие темнокожие жители Америки с недоверием относятся к препарату.

Трамп выразил надежду, что массовая вакцинация начнется в ближайшее время. Напоминаем, что в США зарегистрировали более 16 миллионов случаев заражения инфекцией, летальных исходов – 299 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вакцина от Covid-19 «Спутник V» показала эффективность в 91,4%. Отмечается, что такие показатели получились из результатов по 22 тыс. 714 добровольцам.