Названы самые дешевые автомобили на российском рынке

Эксперты составили топ-10 доступных автомобилей в России в 2021 году. Первое место замкнула машина отечественного автопрома.

Об этом стало известно в субботу, 13 февраля. Топ автомобилей составили эксперты «Российской газеты». Первое место в рейтинге заняла Lada Granta в кузове седан. Ее специалисты оценили в 500 тыс. рублей.

На втором и третьем месте также оказались автомобили Lada Granta только уже в другой комплектации. Так лифтбек был оценен в 522 тыс. рублей, а базовый кузов в 529 тыс. рублей. Кроме этого, строчкой ниже расположился хэтчбек Lada Granta – стоимость 545 тыс. рублей.

Первую пятерку занимает отечественный автомобиль Niva Legend в трехдверном варианте. На рынке ее можно купить за 600 тыс. рублей. Следующие две позиции остались за машинами Lada Granta Cross и Lada Largusсоответственно – 616 и 669 тыс. рублей.

Восьмую строчку застолбил хэтчбек Lada Xray за 680 тыс. рублей. Однако последние две машины в топе не отечественные. Так французские модели седан Renault Logan и хэтчбек Renault Sandero за 683 и 697 тыс. рублей завершили рейтинг самых доступных автомобилей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стали известны автомобили, которые чаще всего попадают в ДТП в Петербурге.