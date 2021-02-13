В аэропортах Москвы задержали более 100 рейсов из-за снегопада

В аэропортах Москвы задержали более 100 рейсов из-за снегопада
Снегопад начался еще 12 февраля. Фото: pixabay.com

За день выпало более 75% месячной нормы осадков.

В аэропортах Москвы сегодня, 13 февраля, задержали около 125 рейсов в связи с сильным снегопадом. Известно также, что более 20 вылетов пришлось отменить, о чем сообщает сервис «Яндекс. Расписание».

Больше всего задержанных рейсов в аэропорту Домодедово, на втором месте Шереметьево, на третьем – Внуково. В аэропортах отмечают, что делают все возможное в сложившихся условиях: расчищают перроны, взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки.

Напоминаем, что снегопад в Москве начался 12 февраля. Сотрудники МЧС отмечают, что уже выпало более 75% месячной нормы осадков. Автомобилистов просят оставаться дома из-за гололеда и серьезных пробок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Nordwind с июня открывает прямые рейсы из Пулково во Владивосток.

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