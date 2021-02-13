Coca-Cola хочет продавать напитки в бумажных бутылках

Coca-Cola хочет продавать напитки в бумажных бутылках
Детям не рекомендуется пить сладкую газировку. Фото: pixabay

Тестирование новой тары начнется летом 2021 года.

Компания Coca-Cola хочет выпускать свои напитки в новой таре – бумажных бутылках. Их тестирование запланировано на лето 2021 года, о чем сообщает BBC.

В компании отметили, что хотят отказаться от использования пластика. Новая бутылка должна предотвращать утечку газов из напитков, а также быть достаточно крепкой и пластичной. Судя по всему, Coca-Cola задумалась о том, чтобы сделать упаковки более экологичными.

Пока непонятно, можно ли будет приобрести напитки в экспериментальных тарах в России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге появилось 65 новых автобусов на экологичном топливе. Каждый автобус рассчитан на перевозку 113 пассажиров, для которых есть 30 мест для сидения.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Coca-Cola бумага напиток экология


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Королеву красоты нашли мертвой возле шоссе
В петербургских стационарах свободы почти половина коек для пациентов с ...
Волонтеры помогли чайке, примерзшей ко льду Невы
Coca-Cola хочет продавать напитки в бумажных бутылках
Власти остались недовольны уборкой снега в Красносельском и Кировском районах
В Петербурге с каждым днем от коронавируса прививается все больше людей
На Металлистов на «зебре» сбили пешехода
В аэропортах Москвы задержали более 100 рейсов из-за снегопада