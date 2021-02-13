Coca-Cola хочет продавать напитки в бумажных бутылках

Тестирование новой тары начнется летом 2021 года.

Компания Coca-Cola хочет выпускать свои напитки в новой таре – бумажных бутылках. Их тестирование запланировано на лето 2021 года, о чем сообщает BBC.

В компании отметили, что хотят отказаться от использования пластика. Новая бутылка должна предотвращать утечку газов из напитков, а также быть достаточно крепкой и пластичной. Судя по всему, Coca-Cola задумалась о том, чтобы сделать упаковки более экологичными.

Пока непонятно, можно ли будет приобрести напитки в экспериментальных тарах в России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге появилось 65 новых автобусов на экологичном топливе. Каждый автобус рассчитан на перевозку 113 пассажиров, для которых есть 30 мест для сидения.