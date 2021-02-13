Королеву красоты нашли мертвой возле шоссе

Королеву красоты нашли мертвой возле шоссе
Мужчина отрицает свою вину. Фото: Pixabay

Женщину застрелили и оставили у дороги истекать кровью.

Бездыханную экс-модель и королеву красоты Ребекку Ландрит нашли у шоссе в Пенсильвании. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, в убийстве женщины виноват 28-летний водитель грузовика. Его имя, номер и адрес электронной почты нашли среди вещей модели. Задержанный мужчина уверяет, что не был знаком к Ландрит. Тем временем в его машине нашли следы крови.

Известно, что в королеву красоты стреляли – в ее голову, шею и тело. Напоминаем, что Ландрит в 2014 году стала финалисткой конкурса Мисс Манхеттен, а также является бывшей Мисс «Леди Либерти».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ссора на Малой Карпатской чуть не закончилась стрельбой. Мужчина отобрал оружие у другого и отнес его в полицию.

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