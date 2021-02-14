В Пулково 14 февраля задержали три рейса

В Пулково 14 февраля задержали три рейса
Аэропорт Пулково. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты. Однако не обошлось без задержки рейсов – три самолеты вылетят из Пулково с опозданием.

Об этом стало известно сегодня, 14 февраля. Как сообщили на официальном сайте аэровокзала, пассажиры рейса YC 846 отправятся в Новый Уренгой не в 3:20, а в 12:10. Самолет рейса S7 1024 в Москву вылетит в 6:00 вместо 5:25. Еще один самолет до Москвы рейса DP 204 вылетит из Пулково в 7:30 вместо 7:00.

Все остальные рейсы, назначенные на воскресенье, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне в Пулково задержали несколько рейсов до Москвы из-за снегопада. За сутки там выпала практически месячная норма осадков, что затруднило авиасообщения между городами.

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