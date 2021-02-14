Коллега «моста глупости» на Боровой поймал яркую фуру

Коллега &#171;моста глупости&#187; на Боровой поймал яркую фуру
Очередной водитель фуры не рассчитал высоту. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Во Фрунзенском районе Петербурга большегруз застрял под железнодорожным мостом. Водитель проигнорировал предупреждающие знаки.

Дорожный инцидент случился вечером субботы, 13 февраля, на Боровой улице. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Водитель фуры не рассчитал габариты и застрял под железнодорожной переправой. Он проигнорировал ограничители высоты. На видеозаписи зафиксировано, что кабина с водителем без проблем прошла под мостом, а вот грузовая часть нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «мост глупости» на Софийской поймал 202-ю жертву.

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