Коллега «моста глупости» на Боровой поймал яркую фуру

Во Фрунзенском районе Петербурга большегруз застрял под железнодорожным мостом. Водитель проигнорировал предупреждающие знаки.

Дорожный инцидент случился вечером субботы, 13 февраля, на Боровой улице. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Водитель фуры не рассчитал габариты и застрял под железнодорожной переправой. Он проигнорировал ограничители высоты. На видеозаписи зафиксировано, что кабина с водителем без проблем прошла под мостом, а вот грузовая часть нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «мост глупости» на Софийской поймал 202-ю жертву.