В Петербурге за сутки на коронавирус проверили 19 450 человек

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

Жители Северной столицы продолжают сдавать тесты на коронавирус. За минувшие сутки медики проверили 19 450 человек.

Об этом стало известно в воскресенье, 14 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 3 134 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрирован 1351 петербургский волонтер, прошли обучение и аккредитацию 1134 человека. Добровольцы выполнили 5 211 заявок.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в петербургских стационарах свободы почти половина коек для пациентов с коронавирусом.