Коронавирус подхватили еще 1 099 петербуржцев

В Петербурге продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирус. За минувшие сутки болезнь подтвердили у 1 099 человек. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости COVID-19.

Об этом стало известно сегодня, 14 февраля. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 1 559 жителей. На третьем месте оказалась Московская область — 828 новых инфицированных. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 190 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за неделю число пациентов с коронавирусом под наблюдением врачей уменьшилось на 13,38%.