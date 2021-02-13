За неделю в Петербурге на 17% выросло число больных коронавирусом

В пятницу, 12 февраля, за медицинской помощью в Петербурге обратились 2 тыс. 193 человека с коронавирусом. Это на 17,40% больше, чем в аналогичный день неделю назад.

При этом число активных больных в Петербурге напротив сокращается. За неделю число пациентов с коронавирусом под наблюдением врачей уменьшилось на 13,38%, сообщили в Межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19.

Там отметили, что общий тренд на стихание эпидемического процесса сохраняется.

Вакцинацию в Северной столице прошли 144 тыс. 493 человека. Из них 31 тыс. 867 завершили цикл из двух инъекций. За последние сутки первую дозу вакцины получили 8 тыс. 887 петербуржцев, вторую — 2 тыс. 386.

По последним данным, в Петербурге зафиксировано 350 874 случая заражения коронавирусом. Число летальных исходов выросло до 10 356. При этом 263 483 пациента выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге зарегистрировали 58 новых смертей от коронавируса. Город занял второе место по суточной смертности от COVID-19. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за все время от коронавируса скончались 10 тыс. 356 человек.