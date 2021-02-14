Путин заявил, что Россия лучше других стран борется с коронавирусом

Россия справилась с коронавирусной инфекцией намного лучше других стран. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер рассказал на встрече с редакторами российских СМИ, показанной по телеканалу «Россия 24», что мобилизация системы здравоохранения и промышленности позволила России бороться с коронавирусом намного эффективнее, чем в США и в Европе.

Путин подчеркнул, что на Западе вначале не думали, что Россия что-то может сделать с распространением болезни.

Напомним, в России снизилась суточная заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявлено 14 тыс. 861 новый случай коронавируса. От болезни за сутки скончались 502 человека, выздороветь смогли 18 тыс. 765 граждан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам предрекли третью вспышку коронавируса весной. Однако пик новой вспышки будет заметно ниже, чем в двух предыдущих случаях.