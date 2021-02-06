Россиянам предрекли третью вспышку коронавируса весной

Россиянам предрекли третью вспышку коронавируса весной
Есть возможность нивелировать следующую волну, если около 70 процентов населения будут привиты. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Третья волна коронавируса может начаться в России в середине весны. Такой прогноз озвучил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По его словам, заболеваемость Covid1-9 вырастет в апреле. Однако пик третьей волны будет заметно ниже, чем у двух предыдущих.

Как сообщили «РИА Новости», эксперт добавил, что есть возможность нивелировать третью волну, если примерно 70% населения будут привиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество сообщений о вакцинации по всему миру превосходит число новых заражений коронавирусом.

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