ВОЗ: привившихся от COVID-19 в мире стало больше, чем инфицированных

ВОЗ: привившихся от COVID-19 в мире стало больше, чем инфицированных
Фото: pixabay

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга в пятницу, 5 февраля, заявил, что количество сообщений о вакцинации по всему миру превосходит число новых заражений коронавирусом.

Как отмечает глава ВОЗ, в этой новости есть как положительные, так и отрицательные аспекты. С одной стороны, это потрясающее достижение», поскольку вакцинация достигла таких масштабов в рекордно короткие сроки. Но в то же время более 75% вакцинаций приходится всего на 10 стран, где аккумулировано почти 60% глобального ВВП, подчеркнул Гебрейесус.

При этом еще 2,5 миллиарда человек в почти 130 странах пока не получили даже первой дозы вакцины от коронавируса. Директор организации призвал государства, в которых наиболее уязвимые группы населения уже привиты, поделиться излишками препаратов с другими, прежде чем продолжать массовую вакцинацию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Спутник V» зарегистрировали в Ливане и Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины).

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