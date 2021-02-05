Ливан и Республика Сербская одобрили применение вакцины «Спутник V»

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанную Центром имени Гамалеи, зарегистрировали в Ливане и Республике Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины.
О новых странах, разрешивших использование отечественного препарата в вакцинации против COVID-19, информирует Российский фонд прямых инвестиций. Соответсвующее решение приняли министерства здравоохранения Ливана и Республики Сербской, о чем в пятницу, 5 февраля, написали в Twitter-аккаунте «Спутника V».
Напомним, что применение российской вакцины уже одобрено в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике и Никарагуа.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сроки наблюдения за участниками клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» могут сократить с полугода до трех месяцев.