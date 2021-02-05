Сроки испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» могут сократить до 3 месяцев

К концу января 2021 года две дозы «ЭпиВакКороны» получили уже более 2,6 тыс. добровольцев, участвующих в пострегистрационных испытаниях препарата. Фото: pixabay

К концу января 2021 года две дозы «ЭпиВакКороны» получили уже более 2,6 тыс. добровольцев, участвующих в пострегистрационных испытаниях препарата. Фото: pixabay

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, срок наблюдения за участниками клинических испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор», может быть сокращен до трех месяцев.

На данный момент за вакцинированными добровольцами должны наблюдать в течение полугода. Возможность сокращения сроков обсудили Роспотребнадзор и центр «Вектор», однако окончательное решение данного вопроса остается за регулятором, передает ТАСС В пятницу, 5 февраля.

Напомним, что сведения об эффективности препарата, полученные на основе первой и второй фаз клинических испытаний, будут опубликованы в течение февраля. Кроме того, последние пострегистрационные исследования на людях старше 60 лет показали положительные результаты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Петербург и Ленобласть поступили крупные партии вакцины «Спутник V».