Сроки испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» могут сократить до 3 месяцев

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, срок наблюдения за участниками клинических испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор», может быть сокращен до трех месяцев.
На данный момент за вакцинированными добровольцами должны наблюдать в течение полугода. Возможность сокращения сроков обсудили Роспотребнадзор и центр «Вектор», однако окончательное решение данного вопроса остается за регулятором, передает ТАСС В пятницу, 5 февраля.
Напомним, что сведения об эффективности препарата, полученные на основе первой и второй фаз клинических испытаний, будут опубликованы в течение февраля. Кроме того, последние пострегистрационные исследования на людях старше 60 лет показали положительные результаты.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Петербург и Ленобласть поступили крупные партии вакцины «Спутник V».