Петербуржцам 14 февраля пообещали небольшой снег и -9 градусов

Петербуржцам 14 февраля пообещали небольшой снег и -9 градусов
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сегодня в Петербурге ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В воскресенье, 14 февраля, Северная столица останется на северо-западной периферии уходящего на Урал циклона. Столбики термометров опустятся до 7-9 градусов мороза, по области похолодает до минус 6-11 градусов, местами до -15.

«Много облаков и небольшой снег», написал специалист в своем Facebook.

В городе подует северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в петербургском аэропорту задержали три рейса.

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