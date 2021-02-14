Во Франции заявили, что «Спутник V» принес России геополитическую победу

Во Франции заявили, что &#171;Спутник V&#187; принес России геополитическую победу
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина «Спутник V» принесла России геополитическую победу. Такое заявление сделал французский политолог Паскаль Бонифас.

По его словам, среди лидеров в создании противокоронавирусного препарата стоит отметить Индию, Китай и Израиль. Однако, по мнению эксперта, именно Россия победила в этой гонке.

Как сообщило издание Ouest-France, Бонифас напомнил, когда президент РФ Владимир Путин представил свою вакцину, было много насмешливых комментариев. Но позже «Спутник V» показал в себя в деле и на данный момент является самым действенным из всех предоставленных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Спутник V» вошел в тройку популярных мировых вакцин от Covid-19. первое место по количеству одобрений занимает вакцина Pfizer, которая появилась уже в 35 странах. Следом за ней идет AstraZeneca – препарат одобрен в 31 стране.

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