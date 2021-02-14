В День всех влюбленных Петербург свободен от пробок

В День всех влюбленных Петербург свободен от пробок
Дорожная ситуация в Петербурге 14 февраля. Фото: Яндекс.Пробки

В День всех влюбленных горожане не спешат выходить на улицу. Город спит, о чем свидетельствует ситуация на городских трассах.

Так, в воскресенье, 14 февраля, пробки на дорогах города оцениваются в один балл. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность повысится на балл к 12 часам дня.

Небольшое скопление машин наблюдается на набережной Макарова, Каменноостровском проспекте, Большой Пушкарской улице, Садовой улице, Суворовском проспекте, Гончарной улице, Невском и Лиговском проспектах, набережной Обводного канала и на Московском проспекте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за сутки на коронавирус проверили 19 450 человек
На Заневском проспекте из-под земли забил фонтан
Россияне стали экономить на подарках ко Дню святого Валентина
Пьяный гендиректор открыл стрельбу у клуба на Чудновского и попал в полицию
В День всех влюбленных Петербург свободен от пробок
Задержан пьяный мужчина, угрожавший кассиру ножом в магазине на Мечникова
Во Франции заявили, что «Спутник V» принес России геополитическую ...
Петербуржцам 14 февраля пообещали небольшой снег и -9 градусов