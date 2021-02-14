В День всех влюбленных Петербург свободен от пробок

В День всех влюбленных горожане не спешат выходить на улицу. Город спит, о чем свидетельствует ситуация на городских трассах.

Так, в воскресенье, 14 февраля, пробки на дорогах города оцениваются в один балл. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность повысится на балл к 12 часам дня.

Небольшое скопление машин наблюдается на набережной Макарова, Каменноостровском проспекте, Большой Пушкарской улице, Садовой улице, Суворовском проспекте, Гончарной улице, Невском и Лиговском проспектах, набережной Обводного канала и на Московском проспекте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег.