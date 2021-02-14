Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 55 человек

Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 55 человек
Коронавирус мутирует. Фото: pixabay

За сутки в Петербурге умерли 50 человек, у которых был коронавирус. Днем ранее умерли 53 человека с COVID-19.

Об этом сообщается на портале «СтопКоронавирус.РФ». Северная столица находится на втором месте по числу смертей от коронавируса.

На первом месте Москва, где за сутки скончались 58 человек с коронавирусом.

Отметим также, что за минувшие сутки в Петербурге болезнь подтвердили у 1 099 человек. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вакцина «Спутник V» принесла России геополитическую победу. Такое заявление сделал французский политолог Паскаль Бонифас. По его словам, среди лидеров в создании противокоронавирусного препарата стоит отметить Индию, Китай и Израиль.

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