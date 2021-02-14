В России за сутки выявили 14 185 инфицированных коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 14 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Прирост новых случаев составил 0,35%.

Об этом стало известно сегодня, 14 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, новых инфицированных зафиксировали в 85 регионах страны. Из их числа 1 587 (11,2%) не имели клинических проявлений болезни.

Также за указанный период от осложнений коронавируса умерли 430 человек. Полностью выздоровели 15 194 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 1 099 человек. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости COVID-19.