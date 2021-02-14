Мясников рассказал, как бороться с новыми мутациями коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что прервать цепочку распространения новых мутаций возбудителя коронавируса можно с помощью вакцинации и создания новых препаратов.

Он отметил, что коронавирус «никуда уже не уйдет» и займет свое место «в длинном списке вирусов, вызывающих ОРЗ». Об этом Мясников рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, в будущем людям, возможно, придется раз в один-два года прививаться и от коронавируса. Также, по словам специалиста, может появиться комбинированная сезонная вакцина, которая будет защищать и от гриппа, и от SARS-CoV-2.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о приближении пандемии. Которая по его словам, будет «опаснее», чем коронавирус. Он отметил, что пандемия коронавируса стала тренировочным процессом перед чем-то «более страшным».