Коронавирус в Ленобласти подхватили еще 190 человек

Коронавирус в Ленобласти подхватили еще 190 человек
Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кго ослаблен иммунитет. Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Ленобласти зафиксировано 190 случаев коронавируса. Днем ранее было 187 случаев.

Об этом сообщается на портале «Минус коронавирус. Ленобласть».

Больше всего зараженных обнаружено во Всеволожском районе региона. Там нашли 39 случаев коронавируса. В Гатчинском районе за сутки коронавирус нашли и 20 человек.

Pа минувшие сутки в Петербурге болезнь подтвердили у 1 099 человек. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за последние сутки в России выявлено 14 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Прирост новых случаев составил 0,35%.

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