В Роскачестве назвали признали управления смартфонов без ведома владельцев

О заражении смартфона вирусом могут говорить несколько признаков. Фото: unsplash

О заражении смартфона вирусом могут говорить несколько признаков. Фото: unsplash

Злоумышленники могут управлять смартфонами без ведома пользователей, если они не соблюдают правила цифровой гигиены, заявила аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.

Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на эксперта, странное поведение смартфона может говорить о загруженном вредоносном программном обеспечении и слежкой программ-шпионов за владельцами.

По словам эксперта, причиной может быть недавно загруженное приложение, под которое замаскировались вирусы. Это могут быть безобидные на вид программы вроде фонарика, будильника или органайзера. Также смартфон может подцепить вирус при переходе по фишинговой ссылке.

Об опасности может свидетельствовать внезапно разрешенная загрузка приложений из неизвестных источников или появление приложения, которое не устанавливалось пользователем. Также признаками могут быть быстрое снижение заряда батареи, нагревание устройства и замедление процессов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты назвали приложения, которые стоит удалить со смартфона.