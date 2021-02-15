На Финском заливе в районе Лахты обнаружили вмёрзшее в лёд тело мужчины

На Финском заливе в районе Лахты обнаружили вмёрзшее в лёд тело мужчины. Фото: Pixabay

На Финском заливе в районе Лахты обнаружили вмёрзшее в лёд тело мужчины. Фото: Pixabay

В Приморском районе в воскресенье, 14 февраля, обнаружила труп, вмерзший в лед Финского залива.

Занесенное снегом тело мужчины нашли в 200 метрах от берега со стороны Петровской аллеи в поселке Лахта. По предварительной информации, мужчина умер еще около двух недель назад.

Личность погибшего устанавливается. На вид ему 20-25 лет, рост 160 см. В обстоятельствах его смерти разбираются следственные органы.

Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на территории форта «Александр I» в Кронштадте спасатели нашли труп мужчины. На данный момент точная причина смерти неизвестна. Спасатели обнаружили мужчину, вмерзшего в лед.