Смольный не получит полный контроль в новом «Метрострое»

Смольный не получит полный контроль в новом &#171;Метрострое&#187;
Шесть мест в совете директоров достанутся представителям Смольного. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Совет директоров нового «Метростроя северной столицы» не сможет принимать самостоятельные решения без согласия членов от «ВТБ Девелопмент».

Такие выводы сделали аналитики из Устава компании, передает «Коммерсант». Согласно Уставу АО «Метрострой северной столицы», 35% акций компании гарантируют представителям структур ВТБ три из девяти мест в совете директоров. Остальные шесть достанутся представителям Смольного. При этом для проведения заседания совета на нем должны присутствовать не меньше 7 из 9 человек.

Таким образом, как поясняют юристы, совет директоров не может принять ни одно решение без участия членов совета от ВТБ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга получили долю в «Метрострое Северной столицы». Представлять интересы Смольного в организации будет Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
втб метрострой новости СПб Смольный


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Коронавирус унес жизни еще 49 человек в Петербурге
Из Петербурга на минувшую неделю вывезли более 140 тыс. кубометров снега
В Петербурге на 20 % снизилось число госпитализаций с коронавирусом
Электричка насмерть сбила пьяного мужчину у станции Царское Село
Бывший игрок «Зенита» оценил тренерские качества Семака
В общежитии в Яковлевском переулке произошел пожар. Эвакуировали 55 человек
Смольный не получит полный контроль в новом «Метрострое»
Появились кадры черепов, похищенных плотником из Зоологического музея