Смольный не получит полный контроль в новом «Метрострое»

Совет директоров нового «Метростроя северной столицы» не сможет принимать самостоятельные решения без согласия членов от «ВТБ Девелопмент».

Такие выводы сделали аналитики из Устава компании, передает «Коммерсант». Согласно Уставу АО «Метрострой северной столицы», 35% акций компании гарантируют представителям структур ВТБ три из девяти мест в совете директоров. Остальные шесть достанутся представителям Смольного. При этом для проведения заседания совета на нем должны присутствовать не меньше 7 из 9 человек.

Таким образом, как поясняют юристы, совет директоров не может принять ни одно решение без участия членов совета от ВТБ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга получили долю в «Метрострое Северной столицы». Представлять интересы Смольного в организации будет Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).