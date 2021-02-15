В Петербурге на 20 % снизилось число госпитализаций с коронавирусом

За минувшую неделю в Петербурге с коронавирусом и подозрением на него в больницы города доставили 2 365 человек. Снижение госпитализаций составило более 20%.

Об этом стало известно в понедельник, 15 февраля. Так, неделей ранее данный показатель в городе составлял 2 959 инфицированных.

Как рассказал глава Комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец на своей странице «ВКонтакте», в Петербурге запустили процесс обратного перепрофилирования ковид-стационаров. На прошлой неделе к плановой работе вернулась Мариинская больница. Также прекратил работу павильон № 7 «Ленэкспо».

Кроме того, сегодня к обычной работе возвращается часть Детской больницы № 5 им. Филатова, а также ВМА им. Кирова, НИИ фтизиопульмонологии и 442 Военного клинического госпиталя МО.

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге зафиксировано 1 093 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе выявлено 354196 случаев заражения COVID-19. Скончались 10512 человека. Выздоровело 269203 пациента. За минувшие сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12241 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в психоневрологических интернатах Петербурга началась вакцинация от коронавируса