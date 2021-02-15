В психоневрологических интернатах Петербурга началась вакцинация от коронавируса

В социальных учреждения Северной столицы, включая психоневрологические интернаты, началась вакцинация от COVID-19. Подробности рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Вакцинацию в этих учреждениях проводят выездные бригады.

Планируется развернуть 121 пункт для вакцинации от коронавируса. Вакцинацию в мобильных пунктах у станций метро пока не будут запускать. По словам Лисовца, нынешние погодные условия для этого не очень подходят. За неделю в городе госпитализировали 2 365 человек с ковидом и подозрением на него. Показатель снизился на 20 процентов. Это позволило запустить процесс обратного перепрофилирования стационаров.

За последние сутки в Петербурге зафиксировано 1093 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе выявлено 354196 случаев заражения COVID-19. Скончались 10512 человека. Выздоровело 269203 пациента. За минувшие сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12241 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за последнее время значительно сократилось количество коронавирусных больных, сообщили в межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19.