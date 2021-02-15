В Петербурге сообщили о резком снижении числа больных COVID-19

В Петербурге сообщили о резком снижении числа больных COVID-19
"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге за последнее время значительно сократилось количество коронавирусных больных, сообщили в межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19.

За неделю количество петербуржцев с коронавирусом, обратившихся за помощью врачей, сократилось почти в трое — на 7 февраля их было 1316 человек, а на 14 февраля — 473 человека.

Медики продолжают наблюдать за здоровьем 37 477 больных коронавирусом. За неделю их число сократилось на 15%. А количество остающихся в больницах ковид-пациентов упало на 5,73%.

В городских стационарах развернуто 10 650 коек для пациентом с ковидом и пневмониями. Из них остаются свободными 4842 койки.

При этом количество выявленных случаев заражения снизилось на 64%. Общее количество активных пациентов также снижается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге тесты на коронавирус сдали более 12 тысяч человек.

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