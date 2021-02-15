За сутки в Петербурге тесты на коронавирус сдали более 12 тысяч человек

За сутки в Петербурге тесты на коронавирус сдали более 12 тысяч человек
В Петербурге продолжают сдавать тесты на коронавирус. Фото: Pixabay

Жители Петербурга продолжают проходить обследования на коронавирусную инфекцию. За последние сутки в лабораториях провели 12 241 тест на коронавирус.

Об этом стало известно сегодня, 15 февраля. По данным оперативного штаба по борьбе с ковидом на 10 утра, за сутки горожане 2569 раз позвонили в службу 122, чтобы задать вопрос, связанный с пандемией COVID-19.

С октября в городе работают волонтеры, которые помогают самоизолирующимся горожанам. За это время аккредитацию получили 1134 добровольца. Они выполнили 5241 заявку, которые нуждающиеся петербуржцы оставляют по номеру горячей линии 8-800-200-34-11.

Также с октября у пожилых, одиноких людей и многодетных семей есть возможность получить гуманитарную помощь. Продуктовые наборы доставили 168 378 людям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что британский штамм коронавируса назвали опасным для детей и подростков.

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За сутки в Петербурге тесты на коронавирус сдали более 12 тысяч человек