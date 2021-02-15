Из Петербурга на минувшую неделю вывезли более 140 тыс. кубометров снега

Из Петербурга на минувшую неделю вывезли более 140 тыс. кубометров снега
Уборка снега в Петербурге. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Дорожные предприятия за минувшую неделю собрали и вывезли из Петербурга более 140 тыс. кубометров снега. Об этом сообщили в Комитете по благоустройству.

Высота выпавших осадков с 8 по 14 февраля превысила 6 см. На прошлой неделе в уборке городских дорог в среднем было задействовано 950 единиц техники, на уборку улиц днем выходило порядка 1200 работников ручного труда, ночью – 330.

За истекшую неделю было использовано порядка 11,7 тыс. тонн песко-соляной смеси.

В понедельник, 15 февраля, улицы Петербурга чистят 966 единиц техники и 1244 работника ручного труда. По прогнозам синоптиков, в понедельник в Петербурге ожидаются снег, небольшой мороз и ветер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня, 15 февраля, за погоду в Петербурге будет отвечать теплый атмосферный фронт, который надвигается на город с запада. Ближе к вечеру его стараниями небо над городом заполнится плотными облаками и местами пройдет небольшой снег.

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