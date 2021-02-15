За зиму в Ленобласти от снега очистили 410 тысяч километров дорог

За зиму в Ленобласти от снега очистили 410 тысяч километров дорог
На дорогах Ленобласти постоянно работают 400 единиц техники. Фото: Ленавтодор

За неполные три месяца этой зимы дорожники Ленобласти очистили от наледи порядка 410 тысяч километров покрытия и обочин на трассах 47 региона.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «Ленавтодора». С первого дня зимы на круглосуточную линию предприятия позвонили почти тысяча водителей: все заявки передали дорожникам и оперативно выполнили.

По данным областного дорожного комитета, эта неделя, с 15 по 21 февраля, будет самой холодной за весь сезон: на востоке региона вечерами будет холодать до минус 30 градусов. Высота выпавшего снега достигнет шести сантиметров, ситуацию может омрачить и метель.

На дорогах Ленобласти постоянно работают 400 единиц техники. Водителей просят соблюдать правила и пропускать экстренные службы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Петербурга на минувшую неделю вывезли более 140 тыс. кубометров снега.

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