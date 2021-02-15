Соседи отблагодарили хозяйку иномарки мусором на капоте за парковку у парадной

Соседи отблагодарили хозяйку иномарки мусором на капоте за парковку у парадной
Жильцы высыпали мусор на капот за дерзкую парковку. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Калининском районе жильцы многоэтажного дома отомстили местной автолюбительнице за наглую парковку.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», конфликт произошел между жильцами дома №8 по улице Обручевых. Одна из жительниц решила припарковать свой белый Chevrolet на тротуаре прямо напротив парадной.

Жильцы неоднократно писали в администрацию Калининского района с просьбой решить проблему, однако женщина как парковалась у парадной, так и продолжает. Многие сетуют, что детскую коляску приходится проносить мимо машины на руках.

В итоге один из жильцов решил подойти к проблеме радикально. Он вывалил содержимое своего мусорного пакета на капот. Другие же предлагают бороться с хозяйкой машины менее гуманными способами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль петербурженки полгода удерживали на парковке в Пулково за потерянный талончик.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
калининский район неправильная парковка новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Шел к контролю, да не дошел: Смольный пытался получить власть над ...
Генералы массово увольняются из Росгвардии
Центробанка предупредил россиян о новом виде кибермошенничества
Соседи отблагодарили хозяйку иномарки мусором на капоте за парковку у парадной
Мужчина погиб, провалившись на снегоходе под лед Ладожского озера
Не хочет ни денег, ни извинений: зачем избитая в Петербурге экс-супруга ...
Один из медведей центра «Велес» неожиданно проснулся
Петербуржцам объяснили исчезновение мобильного пункта вакцинации у метро