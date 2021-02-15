Соседи отблагодарили хозяйку иномарки мусором на капоте за парковку у парадной

Жильцы высыпали мусор на капот за дерзкую парковку. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Жильцы высыпали мусор на капот за дерзкую парковку. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Калининском районе жильцы многоэтажного дома отомстили местной автолюбительнице за наглую парковку.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», конфликт произошел между жильцами дома №8 по улице Обручевых. Одна из жительниц решила припарковать свой белый Chevrolet на тротуаре прямо напротив парадной.

Жильцы неоднократно писали в администрацию Калининского района с просьбой решить проблему, однако женщина как парковалась у парадной, так и продолжает. Многие сетуют, что детскую коляску приходится проносить мимо машины на руках.

В итоге один из жильцов решил подойти к проблеме радикально. Он вывалил содержимое своего мусорного пакета на капот. Другие же предлагают бороться с хозяйкой машины менее гуманными способами.

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