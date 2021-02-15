Автомобиль петербурженки полгода удерживали на парковке в Пулково за потерянный талончик

Автомобиль петербурженки полгода удерживали на парковке в Пулково за потерянный талончик
Автомобиль не выпускали с платной парковки в аэропорту. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Московский районный суд вынес решение по иску петербурженки к управляющей компании Пулково — ООО «Воздушные Ворота Северной столице».

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, женщина обратилась с иском в суд после того, как ее автомобиль не выпускали с платной парковки в аэропорту.

В конце июля 2020 года водитель автомобиля Infiniti FX30D припарковался на стоянке, а когда выезжал с нее, понял, что потерял парковочный талончик. Он хотел заплатить положенные 250 рублей за парковку, но деньги у него не приняли без уплаты штрафа за потерю талона — 500 рублей.

Мужчина заявил в суде, что если бы знал о таких правилах, то и парковаться бы там не стал. Но все информационные стенды с правилами размещены уже за шлагбаумом, то есть заранее ознакомиться с ними было нельзя.

Петербурженка требовала взыскать с компании компенсацию из расчета 10 тысяч рублей в сутки за один день незаконного удержания автомобиля.

В итоге суд обязал компанию в течение двух ближайших дней отпустить автомобиль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково задержали 40 килограммов астраханской рыбы и икры для ресторана.

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