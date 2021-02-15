В Петербурге вдвое снизилось количество отобраний детей у родителей

За последний год в Петербурге резко уменьшилось количество отобраний детей у родителей. Об этом рассказала уполномоченная по правам ребенка в городе Анна Митянина.

По ее словам, в 2019 году в Петербурге произошло 16 таких случаев, а в 2020 — всего 8. Отобрания детей, произведенные органами опеки и попечительства, были подробно проанализированы и признаны правомерными.

Как сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка, за минувшие полгода в поле зрения полиции попало 2 704 безнадзорных ребенка. 1 867 из них почти сразу были переданы родителям, 837 человек признали нуждающимися в помощи государства. Еще 679 ребят были помещены в учреждения здравоохранения, 16 – в социозащитные организации.

Митянина также подняла тему отказа родителей или законных представителей ребенка до 15 лет от медицинской помощи, необходимой для спасения его жизни. За 2020 год было выявлено два подобных случая. Так, в одном из них мать ребенка категорически отказывалась от его лечения, отрицая поставленный диагноз. В результате ее бездействия состояние ребенка резко ухудшилось, малышу потребовалась экстренная медпомощь.

«Данная ситуация наглядно показывает, какие могут быть негативные последствия», — подчеркнула Митянина.

Кроме того, родительских прав в 2020 году лишены 38 родителей, ограничены в правах – 6. В отношении 3 человек принято решение об отмене усыновления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мать мальчика, которого ставили на гречку, лишили родительских прав.

Напомним, весной прошлого года мальчик пожаловался соседу после того, как его в очередной раз поставили на колени на гречку. Сосед по даче вызвал полицию и бригаду медиков. Ребенку потребовалась операция, чтобы удалить вросшую в кожу крупу.