Песков объяснил отсутствие задержаний на акциях с фонариками 14 февраля

Участники акций с фонариками 14 февраля не нарушали закон, и это главное. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, флешмоб прошел спокойно. И добавил, что превентивные меры к россиянам в День всех влюбленных не принимались.

Как сообщил ТАСС, Песков отметил, что участники акций с фонариками не создавали помех для движения транспорта. Большого скопления людей также зафиксировано не было.

Напомним, в Петербурге и других городах России вктивисты днем и вечером 14 февраля провели несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Люди выходили на улицы и включали фонарики на смартфонах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как в Петербурге прошли несогласованные акции с розами и фонариками