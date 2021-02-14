Мирно и без задержаний: как в Петербурге прошли несогласованные акции с розами и фонариками

День святого Валентина в Петербурге и других городах России в этом году был необычным. Активисты днем и вечером 14 февраля провели несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Впрочем, все было весьма мирно. Рассказываем подробнее.

В 20:00 в Петербурге началась несанкционированная акция с фонариками поддержку оппозиционера и блогера Алексея Навального. Корреспондент Gazeta.SPb заметил несколько человек во дворе одного домов в Красносельском районе — у них в руках были мобильные телефоны с горящими вспышками.

То же самое проделали отдыхающие на ледовом катке в парке ЦПКиО, сообщил канал «78».

Более того, некоторые процесс фотографировали и выкладывали снимки в социальные сети.

Несанкционированная акция с фонариками в Петербурге и РФ. Фото: скриншот постов в Instagram

Такой своеобразный протест прошел и в других городах России. Фонарики зажглись в Екатеринбурге, Ярославле, Чебоксарах, Москве и т.д. По снимкам, появившимся в интернете, сложно сделать вывод о том, как много человек приняли участие. Люди выходили на улицы не только группами, но и поодиночке.

Напомним, что до этого днем в Северной столице прошла другая несанкционированная акция — «Цепь солидарности и любви«. Она была организована «в поддержку политзаключенных и всех пострадавших от политического преследования и полицейского насилия». Участниками стали в том числе активистки движения за права женщин.

В общей сложности у памятника жертвам политических репрессий собралась сотня человек. Они держали в руках белую ленту и читали стихи. После возложили к монументу красные розы и мирно разошлись.

Такое же несогласованное мероприятие прошло в Москве на Старом Арбате. По данным «Коммерсанта», присутствовало около 300 человек. Отметим также, что после согласованного митинга в Казани были задержаны девятеро.

В Петербурге к протестам подготовились заранее. Железные ограждения и стражи порядка появились в центре города еще в пятницу, 12 февраля. Наибольшее количество сил и средств развернули на Дворцовой площади.

Для справки:

Оппозиционера Алексея Навального 17 января задержали в аэропорту Шереметьево. Он прилетел из Германии после возможного отравления. У известного блогера были две условные судимости. Первая — по делу «Кировлеса», связанная с растратой более 16 миллионов рублей, вторая — по делу «Ив Роше», связанная с хищением свыше 30 миллионов рублей.

По второму делу суд заменил условный срок на реальный и на 2 года и 8 месяцев отправил Навального в колонию общего режима. Кроме этого оппозиционер проходит по делу о клевете на ветерана.