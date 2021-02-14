Над участниками акции «Цепь солидарности и любви» в Петербурге летает вертолет

Петербурженки собираются у памятника жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной в рамках несогласованной акции «Цепь солидарности и любви».

Акция началось в 14:00. Как стало известно gazeta.spb.ru, у памятника еще до начала акции собрались около десяти петербурженок. Кроме того, над местом проведения акции заметили вертолет.

В Петербурге и Москве сегодня начались акция «Цепь солидарности и любви». Акция организована в поддержку всех женщин-политзаключенными и всех, кто пострадал от политического преследования и насилия со стороны полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что городские власти анонсировали молодежный флешмоб, приуроченный ко Дню всех влюбленных. Акция стартует в 20 часов вечера — в то же время, когда в городе начнется акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального.