В Петербурге началась акция «Цепь солидарности и любви»

В Петербурге началась акция «Цепь солидарности и любви»
В Петербурге началась акция «Цепь солидарности и любви». Фото: gazeta.spb

В Петербурге и Москве начались несанкционированные акции «Цепь солидарности и любви». Акция организована в поддержку всех женщин-политзаключенными и всех, кто пострадал от политического преследования и насилия со стороны полиции.

Жительницы Петербурга выстроились в цепь на Воскресенской набережной у памятника жертвам политических репрессий. У памятника собралось 20 человек. Они читают стихи, возлагают цветы, у некоторых в руках сердечки. Пришли 53 феминистки, выстроились в цепь, у них в руках белая лента.

В Петербурге началась акция «Цепь солидарности и любви». Фото: gazeta.spb

Идея женской цепи солидарности пришла в Россию из Белоруссии, где в 2020 году тысячи женщин выстраивались в длинные цепи, мирно протестуя против узурпации власти и полицейского насилия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что городские власти анонсировали молодежный флешмоб, приуроченный ко Дню всех влюбленных. Акция стартует в 20 часов вечера — в то же время, когда в городе начнется акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

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