Лавров рассказал об отношениях России и ЕС, приехав в Петербург

Лавров рассказал об отношениях России и ЕС, приехав в Петербург
Лавров отметил, что на уровне отдельных стран у Москвы в Европе много друзей. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Россия не собирается отворачиваться от Европы. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи с коллегой из Финоляндии Пеккой Хаависто в Петербурге.

В ходе беседы Лавров рассказал о готовности России обсуждать с Евросоюзом накопившиеся проблемы, если ЕС примет решение восстанавливать сотрудничество с РФ. И добавил, что «каркас этих отношений был сознательно разрушен по инициативе Брюсселя».

Как сообщил ТАСС, Лавров отметил, что в Европе у России остается много единомышленников, с которыми Москва будет продолжать взаимовыгодные отношения.

Отметим, что последний раз Лавров встречался с Хаависто 3 марта 2020 года в Хельсинки, а 12 августа у них был телефонный разговор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Евросоюз оценил высказывание Лаврова о возможном разрыве отношений с ЕС.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
лавров новости СПб Россия финляндия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лавров рассказал об отношениях России и ЕС, приехав в Петербург
Суд оставил под арестом петербургских предпринимателей, подозреваемых в ...
Песков объяснил отсутствие задержаний на акциях с фонариками 14 февраля
Кремль назвал интересной идею Маска поговорить с Путиным
Петербуржцев предупредили о похолодании до -25 градусов
У Невы растет вторая очередь ЖК «Стрижи на Невском»
Абоненты Tele2 в 2020 году стали чаще отдыхать на горнолыжных курортах ...
Прожиточный минимум в Петербурге оценили в 13 тысяч