Евросоюз оценил высказывание Лаврова о возможном разрыве отношений с ЕС

Евросоюз оценил высказывание Лаврова о возможном разрыве отношений с ЕС
Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом. Фото: pixabay

Представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано отреагировал на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом.

Питер Стано заявил, что они приняли к сведению высказывания главы МИД и пояснения Кремля. Он подчеркнул, что вне зависимости от этих заявлений состояние международных отношений между Евросоюзом и Россией «нехорошее», передает РИА Новости.

По словам Стано, целью Брюсселя является создание с Москвой отношений, построенных на общих интересах и ценностях, а также на уважении международного права. При этом объединение хочет отношений, которые будут выгодны обеим сторонам.

Ранее Лавров заявил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, что Кремль готов к разрыву отношений с ЕС, если Брюссель введет антироссийские санкции. Министр подчеркнул, что Москва не хочет изоляции от остального мира, но такого развития событий нельзя исключать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава дипломатии ЕС Боррель намерен предложить новые антироссийские санкции.

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