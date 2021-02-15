В Греции пожилой мужчина умер через восемь минут после прививки от коронавируса

В Греции пожилой мужчина умер через восемь минут после прививки от коронавируса
Смерть мужчины и вакцинация вряд ли связаны. Фото: pixabay.com

Пока непонятно, что стало причиной инцидента.

В университетской больнице Ираклиона на Крите скончался 85-летний мужчина, которому сделали прививку от коронавируса. Смерть наступила спустя восемь минут после вакцинации. Об этом сообщает общественное телевидение ERT.

Известно, что после укола мужчина сидел в приемной и внезапно упал. Ему на помощь пришли врачи, но не успели ничего сделать – пациент умер внезапно и быстро. Эксперты убеждены, что летальный исход и вакцинация никак не связаны между собой и это просто совпадение. Тем не менее, причины смерти пока только предстоит выяснить.

Напоминаем, что в Греции используют вакцины компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. С 15 февраля стали делать прививки вакцины AstraZeneca.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за неделю в Петербурге привили от коронавируса более 50 тысяч человек.

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